¡ÎJ£±Âè£±Àá¡Ï²£ÉÍ£±¡Ý£±¿·³ã¡¿£²·î15Æü¡¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à£²·î15Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤é¿·³ã¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢26Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¤À¤¬¡¢77Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢£±¡Ý£±¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ²£ÉÍ¤¬¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤­´ó¤»¡¢¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢70Ê¬¤Î£³ËçÂØ¤¨¤È¤È¤â¤Ë