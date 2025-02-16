²áµî¤Î¥¦¥§¥¢¤ËµÓ¸÷¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¡£¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤Þ¤Ç¡È¥´¥ë¥Õ¥í¥¹¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î¶á¶·¤ò¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óCHECK¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤Î¶âÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼ÅÅµ¤¡Ë¤Ï¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¦¥§¥¢¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¦¥§¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¶âÅÄ¤¬Ãå¤¿¤Î¤ÏÁ´¿È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥ß