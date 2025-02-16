Nidal al-MughrabiMaayan LubellAli Sawafta[¥«¥¤¥í/¥¨¥ë¥µ¥ì¥à/¥é¥Þ¥é £±£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï£±£µÆü¡¢¿Í¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í£³¿Í¤ò²òÊü¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤â¼ý´Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í£³£¶£¹¿Í¤ò¼áÊü¤·¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤ÎÊø²õ¤ò²óÈò¤·¤¿¡£ ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁê´±Å¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¼Õ°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á³ÕµÄ