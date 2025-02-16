º£µ¨¤«¤éÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´ä°æÌÀ°¦¡¦ÀéÎç¡Ê22¡Ë¤ÎÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¡£Á°½µ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û´ä°æ»ÐËå¤é¥Ä¥¢¡¼¥ë¡¼¥­¡¼¤¿¤Á¤òÁÀ¤¤·â¤Á¡© ¤Þ¤ë¤Ç·ù¤¬¤é¤»¡ÄÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¡Ö¸·¤·¤¤ÀöÎé¡×¤Ï¥È¥é¥¦¥ÞµéÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤¬¤ªµÙ¤ß¤Îº£½µ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Î¹â³ÛÂç²ñ¡ÖPIF¥µ¥¦¥¸½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÍè½µ¤Î¥Û¥ó¥ÀLPG