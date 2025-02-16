ÃòÊª¤Û¤¦¤í¤¦¥¯¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥¹¥È¥¦¥Ö¤Ï2025Ç¯2·î27Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¿·¿§¡Ö¥½¥ë¥Ù¥í¡¼¥º¡×¤ÎÃòÊª¤Û¤¦¤í¤¦¥¯¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥È¥¦¥Ö¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¡×  ¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥° J.A. ¥Ø¥ó¥±¥ë¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃòÊª¤Û¤¦¤í¤¦¥¯¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥¹¥È¥¦¥Ö¤Ï2025Ç¯2·î27Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¿·¿§¡Ö¥½¥ë¥Ù¥í¡¼¥º¡×¤ÎÃòÊª¤Û¤¦¤í¤¦¥¯¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¤òÈ¯Çä¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¥½¥ë¥Ù¡×¤Ï¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡¢¡Ö¥í¡¼¥º¡×¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¸ÀÍÕ¡£