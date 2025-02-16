¤Þ¤ë¤äËÜÅ¹¤ÏÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á ¥»¥ó¥È¥ì¥¢³«¹Á20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤äËÜÅ¹ ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹ÁÅ¹¡×¤Ç·î1,200¿©¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëµ¨Àá¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¸æÁ·¤ò¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÆÃÊÌµ­Ç°¸æÁ·¡Ø¡ÈÃÎÂ¿È¾Åç¤Î·Ã¤ß¡É½Õ¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¸æÁ·¡Ù¤È¤·¤Æ2025Ç¯2·î17Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£ ¤Þ¤ë¤äËÜÅ¹ ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹ÁÅ¹¡Ø¡ÈÃÎÂ¿È¾Åç¤Î·Ã¤ß¡É½Õ¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¸æÁ·¡Ù  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î17Æü(·î)¡Á5·î31Æü(ÅÚ)²Á³Ê¡§5,200±ß(ÀÇ¹þ)ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤Þ¤ë