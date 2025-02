ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS(ジャック イン ザ ドーナツ)」が、東京・恵比寿に2月20日(木)オープン。選ぶのも楽しいリーズナブルなドーナツがテイクアウトで楽しめますよ。恵比寿駅近くに「JACK IN THE DONUTS」が出店2011年に1号店がオープンした「JACK IN THE DONUTS」は、『わくわくを日常に』『子どもから大人まで』『デイリープライス』がコンセプトの日本発のドーナツ専門店です。オールドファッションなど定番