·î1¥ê¥ì¡¼ÈþÍÆÏ¢ºÜ¡ÖÈþÍÆ¤ÎºäÆ»¤Î¤Ü¤êÂâ¡×¡£º£²ó¤ÏÝ¯ºä46¤Î¼é²°ÎïÆà¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î´äËÜÏ¡²Ã¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤Þ¤¹¡ª¤ì¤Ê¤¡¤«¤é¤ì¤ó¤¿¤ó¤Ø¼ÁÌä¡ÖÇ­¤Ã¤Ý¥á¥¤¥¯¡×¤¤¤Ä¤â¤ì¤ó¤¿¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç­¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥¤¥¯¤â¤ì¤ó¤¿¤ó»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡ªÇ­¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¡¢¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Ë¤ÏÇ­¤¬3É¤¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¥Ù¥Ã¥É¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«»ä¤¬µ¯¤­¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤é