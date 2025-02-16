Photo: »³ÅÄÍÎÏ© ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²¡¤¹°õ´Õ¤Ë¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ëÊý¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¡ÖÌ¤Íè°õ¡×¤¬machi-ya¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤¤¶âÂ°ÌÌ¤«¤éÆÍÇ¡¸½¤ì¤ëÊ¸»ú¡£Ìµ¤«¤éÍ­¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿è¤Ê±é½Ð¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³Íü¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÀºÌ©