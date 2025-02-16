16ÆüÄ«¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½»¿Í¤Î70Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸áÁ°4»þ¤¹¤®¡¢Àî¸ý»ÔÀÐ¿À¤Ç¡ÖÌ±²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ­¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É18Âæ¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤Ï¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£