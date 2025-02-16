¡þ¥É¥¤¥Ä1ÉôÂè22ÀáB¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó 0¡¼0 ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê2025Ç¯2·î15Æü¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê25¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ËÆ£¤Ï4-4-2¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¡£¼ó°ÌB¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï2°Ì¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤Ç¾å²ó¤é¤ì¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç¤â2-16¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤ÏÁ°È¾39Ê¬¤ËDF¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤òÅÝ¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò