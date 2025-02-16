J1¥ê¡¼¥°Âè1Àá²£ÉÍFC 0¡Ê0¡Ý0¡Ë1 FCÅìµþ14:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ìÆþ¾ì¼Ô12,195¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤éJ1¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤Î²£ÉÍFCÂÐFCÅìµþÀï¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó7°Ì¤ÎFCÅìµþ¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ØÉüµ¢¤·¤¿²£ÉÍFC¤ò1¡Ý0¤ÇÂà¤±¤Æ¡ÈÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·»î¹çÆâÍÆ¤Ï¤±¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤¬¡Ö90Ê¬´Ö¡¢ÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤è¤ê¾¡ÅÀ3¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸¶°ø