J1¥ê¡¼¥°Âè1Àá²£ÉÍFM 1¡Ê0-1¡Ë1 ¿·³ã14:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¾ì¼Ô¿ô32,713¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤éÌÂ¤¤¤Îº¹¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤¿¥²¡¼¥àÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·³ã¤ÏµîÇ¯¡¢¼ê¤Ò¤É¤¤¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¡¢¿·³ã¤ÏGK¤âÍí¤à¥Ñ¥¹²ó¤·¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ìÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤â¥Á¡¼¥à¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¿·³ã¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë²¿¤âÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁê¼ê¤ò¤¤¤ä¤Ë¤µ¤»¤ë