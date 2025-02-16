ÀéÍÕ»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï£±£´Æü¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤«¤é¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Î´ð½àÃÍ¡Ê£°¡¦£°£±£ð£ð£í¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë£°¡¦£°£²£ð£ð£í¤Î»¦ÃîºÞ¥¢¥»¥¿¥ß¥×¥ê¥É¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢Æ±»ÔÃæ±û¶è¤Î¿©ÉÊÍ¢Æþ¶È¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤Ë·×£±Ëü£¹£·£¶£´¥­¥í¡¦¥°¥é¥à¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¤òÌ¿¤¸¤¿¡££µÆü¤Ë¿À¸Í¸¡±Ö½ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¸¡ºº¤Ç´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£