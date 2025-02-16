¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¡Êº¸¡Ë¡á15Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç15Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤Ç¸åÈ¾41Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1¡½2¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¿û¸¶Í³Àª¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é½Ð¾ì¡£»î¹ç¤Ï1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¿û¸¶¡Ê±¦¡Ë¡á¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¶¦Æ±¡Ë