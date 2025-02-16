¡Ö2·î16Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡ÖÅ·µ¤¿Þ¤ÎÆü¡×¡ª¿·¶¶¤È²£ÉÍ¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Å·µ¤¿Þ1883¡ÊÌÀ¼£16¡ËÇ¯2·î16Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅ·µ¤¿Þ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Îµ¤¾Ý³Ø¼Ô¥¨¥ë¥¦¥§¥ó¡¦¥¯¥Ë¥Ã¥Ô¥ó¥°»á¡ÊErwin Knipping¡¿1844¡Á1922Ç¯¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ11²Õ½ê¤¢¤ëÂ¬¸õ½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢¹¾¸Í¾ëËÜ´ÝÀ×¡Ê¸½ºß¤Î¹ÄµïÅì¸æ±ñ¼þÊÕ¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Åìµþµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤Æ½¸·×¡£¥¯¥Ë¥Ã¥Ô¥ó¥°»á¤Ë¤è¤ê¡¢½¸·×¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÅ·µ¤³µ¶·¤¬±Ñ