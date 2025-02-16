Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â­¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç·î12Ëü±ß¤°¤é¤¤²Ô¤¤¤À¾ì¹ç¤ÎÀÇ¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Q¡§Ç¯¶â¤ò·î6Ëü5000±ß¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·î12Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢