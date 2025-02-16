Sabine Siebold[¥Ù¥ë¥ê¥ó £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¤Î¸½ºß¤ÎÀïÆ®Â¨±þÀ­¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿£²£°£²£²Ç¯Åö»þ¤è¤ê¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£Ê£¿ô¤Î·³Åö¶É¼Ô¤äµÄ°÷¡¢ËÉ±ÒÀìÌç²È¤é¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡££²£³Æü¤ÎÁíÁªµó¸å¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¼¡´üÀ¯¸¢¤¬ËÉ±Ò»Ù½Ð¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤ËËÉ¶õ¤äË¤Ê¼ÉôÂâ¡¢Ê¼°÷¤ÎÉÔÂ­¤Ï¤½¤Î¸å²¿Ç¯¤âÂ­¤«¤»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¶¨²ñ¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ù¥¹¥È¥Ê¡¼Âçº´¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Î