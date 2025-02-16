Beatrice Tridimas[¥í¥ó¥É¥ó £±£²Æü¥È¥à¥½¥ó¡¦¥í¥¤¥¿¡¼ºâÃÄ] - ±Ñ¹ñµÄ²ñ¤Ï£²·î¡¢Çö¤Ã¤Ú¤é¤¤¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤Ç±ÑÊ©³¤¶®¤òÅÏ¤Ã¤ÆÍè¤ëÌ©Æþ¹ñ¼Ô¤ÎµÞÁý¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÅÏ¹Ò¤Î¼ê°ú¤­¤ò¤¹¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëË¡°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¤ÏÌ©Æþ¹ñ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¹ñ¶­·ÙÈ÷¡¦Ë´Ì¿¡¦°ÜÌ±Ë¡°Æ¡×¤ä²¤½£³Æ¹ñ¤ÇÉÔË¡Æþ¹ñÁË»ß¤Î¤¿¤á¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëË¡Î§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÂÐ¾Ý¤òÉ¸Åª¤Ë