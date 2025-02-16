Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¿·ÃÛ¥Û¥Æ¥ë¡È¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëµª°ËÅÄÊÕ¡É¤ò¡¢ÏÂ²Î»³¡¦ÅÄÊÕ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ÉÇñÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡ªµÒ¼¼¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¥Û¥Æ¥ë¾ÜºÙ¢£½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âº£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëµª°ËÅÄÊÕ¤Ï¡¢JRµª°ËÅÄÊÕ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÀ¤³¦°ä