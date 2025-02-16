現代社会に潜む新たな忍者像を描いた花沢健吾の人気コミックを、山粼賢人主演で実写映画化した『アンダーニンジャ』が1月24日より公開中だ。本作は、主人公の雲隠九郎（山粼賢人）をはじめ、世界で暗躍する忍者組織「NIN」の忍者たちが、戦後70年以上にわたり地下に潜り続けている謎の組織「アンダーニンジャ（通称、UN）」との戦いを繰り広げる“現代忍者エンターテインメント”。 参考：『賭ケ