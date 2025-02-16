ÏÀÊ¸¤Î½ñ¤­Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£Â´ÏÀ¤ä¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¶ìÏ«¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÏÀÊ¸¤Î¡Ö·¿¡×¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤âÉ¬¤ºÌò¤ËÎ©¤Ä¡¢ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤È¤Ï¡©°µÅÝÅª¤ÊÉ®ÎÏ¤ÇÉ¾È½¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦¾®·§±ÑÆó¤µ¤ó¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤òÅª³Î¤ËÆ³¤¯¡ÖÏÀÊ¸¶µ¼¼¡×¤Ç¤¹¡£¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¾®·§±ÑÆó¡Ø´ðÁÃ¤«¤é¤ï¤«¤ëÏÀÊ¸¤Î½ñ¤­Êý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢2022Ç¯¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¼¡