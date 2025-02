韓国を離れる決意をしたケナ© 2024 NK CONTENTS AND MOCUSHURA INC. ALL RIGHTS RESERVED. 「ケナは韓国が嫌いで」。なんとも衝撃的なタイトルの韓国映画が、3月7日に公開されます。主人公は28歳のケナ。狭くて古い家、長時間通勤、単調な仕事、尊敬できない上司……。そうした不満や不安が積み重なり、ケナは「この国には希望がない」と新たな一歩を踏み出すのです。韓国と同様に経済格差が広がり、少子高齢化