¡ü¡ÖÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Îµ´Ê¿¤òÏ¢ÁÛ¡× ¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(Áí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤ÎÂè6ÏÃ¡ÖÎÚÇí¤¬¤ì¤¿¡ØÀáÍÑ½¸¡Ù¡×¤Î»ëÄ°¼ÔÊ¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±(C)NHK¡û¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤¡¡Ä´®¤¨¤ë¤â¤ó¤Ã¤¹¤Í¡×ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ41¡Á42Ê¬