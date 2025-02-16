¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Û½÷Í¥¤Î»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¶¯ÅðÈÈÌò¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¢¡»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¼ç±é¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯1·î´ü¤ËÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤ÎµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÈÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£ÉÙ»Î»³