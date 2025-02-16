Ìñ²ð¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ò¸«¤ÆÍ«Ýµ¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ó½õ¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à±Ø°÷·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¶¥Ð¥Ã¥¯(@theback_blog)¤µ¤ó¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤ä¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ±Ø°÷¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤ÎÌ¡²è²È¡£º£²ó¤Ï²áµî¤Ë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤ÎÌ¡²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Ë»Å»ö¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¤¿¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡×01º£Æü¤â¥Ú¥ó½õ¤¬±Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸«