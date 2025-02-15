Photo: Taro Matsumura Lifehacker 2025Ç¯2·î5Æü·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÅ¾ºÜ2025Ç¯2·î3Æü¡¢ÅìµþÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Dialogue at UTokyo GlobE¤Ë¡¢ÍèÆüÃæ¤ÎOpenAI¤ÎCEO¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤¬ÅÐÃÅ¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤â°å³Ø¡¢Å¯³Ø¡¢¹©³Ø¤«¤é¡¢·ÐºÑ³Ø¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÁÌä¤ò¼´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶µ°é¡¢µ»½Ñ¡¢ÎÑÍý¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë