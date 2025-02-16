¡ØGirouette Cafe(¥¸¥ë¥¨¥Ã¥È ¥«¥Õ¥§)¡Ù¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤ÎÃÏ²¼Å´¡¦ËÜ»³±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥é¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤ÈÁ´Î³Ê´¤Ë±ö¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤ò»È¤¤¡¢Å¹Æâ¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤Ë¤â¹ç¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤ë¶ñºà¤ÏßîÀ½¥Ùー¥³¥ó¡¦À¸¥Ï¥à¡¦¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹