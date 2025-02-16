²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè7²ó¡Ö¹¥µ¡ÅþÍè¡Øäá¡Ê¤Þ¤¬¤­¡Ë¤Î²Ö¡Ù¡×¤¬16Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¼ÇÉ÷²Ö±é¤¸¤ë²Ö³¡¤Î²Ö¤Î°æ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÂè7²ó¡Ö¹¥µ¡ÅþÍè¡Øäá¤Î²Ö¡Ù¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥ÈËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¹¾¸Í¹Ù³°¤ÎµÈ¸¶¤ÎÉÏ¤·¤¤½îÌ±¤Î»Ò¤ËÀ¸