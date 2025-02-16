¼Â¶È²È¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¤¬5Ç¯±Û¤·¤ËÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÀÄ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Îº¹¤·¿§¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ÄÁ°ß·Í§ºî»á¡¢5Ç¯±Û¤·À¤³¦¸ÂÄê¤Î125Âæ¤Î¡È5²¯±ß¥«¡¼¡ÉÆüËÜ½éÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¡Ö¡ÚÆüËÜ½é¡Û¥±¡¼¥Ë¥°¥»¥°¡¦¥¸¥§¥¹¥³¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ªÇ¼¼Ö¥é¥Ã¥·¥å¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Á°ß·»á¤Ï¡¢ËÁÆ¬¡Ö¡Ê1950Ç¯Âå¤°¤é¤¤¤Îµì¼Ö¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¸«¤Æ¡Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Þ¤¿»¶ºß