ゆりゆさんは婚活パーティーで知り合った、ハイスペ男性のアオイさんと交際中。紆余曲折ありながらも数ヶ月交際を続けていますが、「私の気持ち、伝わらないな～」と感じることも多々……。そんな時に、ゆりゆさんにある人からLINEが！二人の恋愛は一体どうなる!? ハイスペ婚活男性は地雷でした 12話 アオイさんがゆりゆさんとの結婚を考えてくれていることは素直に嬉しく思うのでしたが、そもそも今の会社を