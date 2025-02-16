¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í ¥´¥ë¥Õ¥×¥ìー¤Ï18¥Ûー¥ë¤Ç£±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¡££±ÁÈ£´¿Í°ÊÆâ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬¾¡¤Á¤Ç¤¹¡Ë ¥³ー¥¹ ¢¨¥³ー¥¹Îã¤Ï¼Ç»³¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Î¥³ー¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£ ¥Ñー£³¡Ê¥·¥çー¥È¡Ë¥Ñー£´¡Ê¥ß¥É¥ë¡Ë¥Ñー£µ¡Ê¥í¥ó¥°¡Ë¤Î£³¼ïÎà¤Î¥Ûー¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £Ï£Õ£Ô¡Ê¥¢¥¦¥È¡Ë¥³ー¥¹ £±ÈÖ¤«¤é£¹ÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¥Û&#12