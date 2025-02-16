¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê54¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤È¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ£ËÜ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö½ÂÃ«¤ÇÌ¼¤È¥×¥ê¥¯¥é»£¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¥ª¥ì¤À¤±²Ã¹©¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó!?¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤À¤±²Ã¹©¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÆ£ËÜ¤â²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤«¤ª¤Ç¤«¤¤¤«¤é¤«¡ª¡×¤ÈÍýÍ³¡©¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë