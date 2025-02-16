¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤­¤¿¥Ò¥Î¥­¤ÎÎÓ¡á2024Ç¯10·î¡¢»°½Å¸©µªËÌÄ®¡¢ÀÐ°æÅ°»£±Æ ¿¹ÎÓ¤¬¹ñÅÚ¤Î7³ä¤òÀê¤á¤ëÆüËÜ¡£¤½¤Î4³ä¤¬¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥­¤Ê¤É¤Î¿Í¹©ÎÓ¤À¡£¹­ÍÕ¼ù¤Î¼«Á³ÎÓ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿ÍÍÀ­¤ò·ç¤¯°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÚÃæ¤ÎÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤­¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Ë­¤«¤Ê¿¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÀÐ°æÅ°¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚ¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡×µª°ËÈ¾Åç¤ÎÅìÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»°½Å¸©µªËÌÄ®¤Î»³ÎÓ¡£¤³¤³¤Ç¥Ò¥Î