​µð¿Í¤«¤é£Æ£Á¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥µ¥é¥½¥¿¤Ç¡¢¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¡£½¢Ï«¥Ó¥¶È¯µë¤ÎÃÙ¤ì¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Î½¸¹çÆü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥­¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ë½é¸«»²¡£±ß¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºù°æÄÌÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥¦¥£¥ó¡¦¥¶¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ä¥Ê¥¤¥ó¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¡£Îý½¬Ãå»Ñ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü