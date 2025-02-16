¥¿¥¤¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢Cathy Doll(¥­¥ã¥·ー¥Éー¥ë)Ž£¤«¤é¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥â¥Áー¥Õ¥ê¥Ã¥×Ž¢Cathy Doll ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥Ù¥¢ ¥ê¥Ã¥×¥â¥¤¥¹¥ÈŽ£¤¬¡¢2025Ç¯2·î¤«¤éÀä»¿È¯ÇäÃæ♡¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä!¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹! ¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤!¤Á¤¤¤¯¤Þ¥ê¥Ã¥×♡ »×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¤³¤Á¤é¤Î