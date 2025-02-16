Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸¼´Ø±Ø¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÂçºå´Ä¾õÀþÊÛÅ·Ä®±Ø¡á¥¤¥á¡¼¥¸¡á¡Ê²èÁü¡§JRÀ¾ÆüËÜ¡ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÀµ¼°Ì¾¡¦2025Ç¯ÆüËÜ¹ñÇîÍ÷²ñ¡¢£´·î13Æü¡Á10·î13Æü¡Ë³«Ëë¤Þ¤Ç£²¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤ÎÌ´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤Ø¤Î²ñ¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¡¢Osaka Metro¡ÊÂçºå¥á¥È¥í¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼õ¤±»ý¤ÄJRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¸¼´Ø±Ø¡¦Âçºå´Ä¾õÀþÊÛÅ·Ä®±Ø¤Î¿·¤·¤¤±Ø¼Ë¤Î»ÈÍÑ¤ò2025Ç¯£³·î£±Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£ÊÛÅ·Ä®¤ÏÂçºå´Ä¾õÀþ¤ÇÂçºå¡Ê±Ø¡Ë¤«¤é£¹Ê¬¡¢Å·²¦»û