¥í¥Ã¥Æ¤Ï15Æü¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤¬²­Æì¸©ÀÐ³À»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç14Æü¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¡¢±¦Â­¿Æ»Ø¤ÎËöÀá¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£13Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç±¦Â­¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤â¾Ã²½¤·¤¿¤¬¡¢¶á¤¯µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Î2·³¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£º´Æ£¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾Ç¤é¤º¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¡£º£¸å¤Ï3·îÃæ½Ü¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±28Æü¤Î³«ËëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·