Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Çº¤ÏÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤È¸þ¤­¹ç¤¦ºÝ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¸ÀÍÕ¤Î¸í²ò¤ò¤¤¤«¤ËËÉ¤°¤«¡Û²ñÏÃ¤ÎºÝ¡¢¸í¤Ã¤¿Íý²ò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯ºÝ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¡¢¼«Ê¬¤Î²ò¼á¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡ÚÁÐÊý¸þ¤Î²ñÏÃ¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡Û¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¶½Ì£¤ä´¶¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²ñÏÃ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÏÃ