¡Ú¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Û¥â¥Ê¥³7¡Ý1¥Ê¥ó¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î16Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ë¥¤¡¦¥É¥¥¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÇØ¸å¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤­¤³¤à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼¤Ä¤¤¤Ë¥â¥Ê¥³¤Î²¦¤¬¤ªÌÜ³Ð¤á¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤­¹þ¤à¿À¥Ü¥ì¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÆîÌî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè22Àá¤Î¥Ê¥ó¥ÈÀï¤Ç