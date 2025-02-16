¡þALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾­Àï7ÈÖ¾¡ÉéÂè4¶ÉÂè1Æü¡Ê2025Ç¯2·î15ÆüÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡ÖÀÝÄÅ¶®²Ö¤ÎÎ¤²¹Àô»³¿å´Û¡×¡ËÅ´Æ»¹¥¤­¤ÎÆ£°æ¤¬¸á¸å¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ÇÍê¤ó¤À¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼«²ÈÀ½¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¹âÄÐ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÅ´Æ»ÌÏ·¿¥«¥Õ¥§¡ÖRailsideCafe¡×¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¼«²ÈÀ½¤Îµ¥¼Ö·Á¥¯¥Ã¥­¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢¾¯¤·¹Å¤á¤ÇÄø¤è¤¤´Å¤µ¤Î²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Æ£°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£±Ê