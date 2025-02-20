こんばんは、おばけてゃです！普段は「寝る怖ブログ」でフォロワーさんの怖い話や5ch名作ホラーなど、ゾッとするホラー漫画をお届けしています。今回は、2ちゃんねる「洒落怖スレ」より、「おさがり」をご紹介します。 おさがり 5話 母親に勉強机の前の持ち主のことを聞くと、幼稚園で一緒だったワタル君の机をもらったのだそう。しかし、彼は小学校に入学する前に川に落ちて亡くなってしまっていたのでした。