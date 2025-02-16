[2.15 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè22Àá](¥Ð¥¤¥¢¥ì¡¼¥Ê)¢¨26:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó]ÀèÈ¯GK 1 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥é¥Ç¥Ä¥­¡¼DF 3 ¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨DF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼DF 12 ¥¨¥É¥â¥ó¡¦¥¿¥×¥½¥ÐDF 23 ¥Î¥ë¥Ç¥£¡¦¥à¥­¥¨¥ìMF 20 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥ÉMF 25 ¥¨¥»¥­¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹MF 30 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥óMF 34 ¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«FW 10 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥ÄFW 19 ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Æ¥é¹µ¤¨GK 17 ¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥³¥Ð¡¼¥¸¥åDF 13 ¥¢¥ë