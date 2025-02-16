[2.15 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè23Àá](¥é¥Ã¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥ì¥Õ¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)¢¨26:45³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[NAC¥Ö¥ì¥À]ÀèÈ¯GK 99 D. BielicaDF 2 B. LucassenDF 5 ¥ä¥ó ¥ô¥¡¥ó ¥Ç¥ó ¥Ù¥ë¥ÕDF 12 ¥ì¥ª¡¦¥°¥é¥¤¥à¥ëDF 44 ¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥Ö¥·MF 6 C. StaringMF 8 ¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥Þ¥ó¥¹MF 16 M. BalardMF 77 L. SauerFW 10 E. ÓmarssonFW 29 ¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Û¡¼¥¤¥É¥ó¥¯¹µ¤¨GK 1 R. KortsmitDF 15 ¥¨¥Í¥¹¡¦¥Þ¥Õ¥È¥ô¥£¥Ã¥¯DF 18