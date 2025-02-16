[2.15 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá](¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)¢¨26:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]ÀèÈ¯GK 1 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥óDF 5 ¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ïDF 6 ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥ÒDF 26 ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ºMF 3 ¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ëMF 7 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ëMF 8 ¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥ì¥ë¥ÞMF 12 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹MF 19 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥ºMF 55 J. DevennyFW 14 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¹µ¤¨GK 30 ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¿