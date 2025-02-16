¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡Û(¥­¥ó¥° ¥Ñ¥ï¡¼ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥ì¥¹¥¿¡¼ 0-2(Á°È¾0-0)¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¢]¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î2(81Ê¬¡¢87Ê¬)<·Ù¹ð>[¥ì]¥Ó¥é¥ë ¥¨¥ë ¥«¥Ì(46Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥§¥¦(57Ê¬)[¥¢]¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç(86Ê¬)´Ñ½°:31,968¿Í¨¦CFµ¯ÍÑ¤Î¥á¥ê¥Î¤¬¶Ã¤­¤Î2È¯!! ¹¶·â¿Ø¤ËÉé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥ì¥¹¥¿¡¼·âÇË!!