[2.15 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè24Àá](Estadio El Sadar)¢¨24:15³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ª¥µ¥¹¥Ê]ÀèÈ¯GK 1 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¨¥ì¡¼¥éDF 3 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹DF 5 ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥¨¥é¥ó¥ÉDF 12 ¥Ø¥¹¥¹¡¦¥¢¥ì¥½DF 24 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥ÊMF 6 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥È¥íMF 7 ¥Û¥ó¡¦¥â¥ó¥«¥è¥éMF 10 ¥¢¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¦¥ª¥í¥¹MF 14 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢MF 19 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥é¥´¥µFW 17 ¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë¹µ¤¨GK 13 ¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹GK 31 Pablo ValenciaDF 4 ¥¦¥Ê¥¤¡¦