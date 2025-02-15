[2.15 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá](¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¢¨24:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£]ÀèÈ¯GK 31 ¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥¨¥¹DF 5 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥ºDF 24 ¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ëDF 45 A. KhusanovDF 82 ¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹MF 7 ¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥åMF 14 ¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹MF 19 ¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥óMF 26 ¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥çMF 47 ¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥óFW 9 ¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¹µ¤¨GK 18 ¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬D