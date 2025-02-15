[2.15 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá](¥»¥ó¥È ¥á¥ê¡¼¥º ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¢¨24:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó]ÀèÈ¯GK 30 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ëDF 14 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¥ê¡¼DF 15 ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¦¥Ã¥ÉDF 35 ¥ä¥ó¡¦¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯MF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹MF 7 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¥ê¥ÜMF 8 ¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥Ü¡¼¥óMF 18 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹MF 34 WelingtonFW 20 ¥«¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥ì¥Þ¥ÊFW 32 ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ì¥¢¥Á¥å¹µ¤¨GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯