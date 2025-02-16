¡Ú¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç15Æü³«¤«¤ì¤¿Àè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë³°Áê²ñ¹ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¼Â¸½¤Ø°ú¤­Â³¤­¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£